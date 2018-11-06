В Кремле признали, что имеют влияние на «руководство» «Л-ДНР». Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что так называемые «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» не противоречат Минским соглашениям. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, соответствуют ли так называемые «выборы» на неподконтрольной украинскому правительству части территории Донбасса Минским соглашениям с точки зрения Кремля, передает УНИАН.

«Скажем так – они не идут вразрез Минским соглашениям, по крайней мере. Там об этом ничего не говорится», – отметил он.

Песков сказал, что необходимо читать предшествующие пункты «Минска-2».

«Если прочитаете предыдущие пункты, то увидите, что там много всего, что должно было быть сделано украинской стороной, и что не было выполнено», – отметил он.

По словам Пескова, говорить со стороны Украины о противоречии этих «выборов» Минским соглашениям «не вполне корректно, и не думаю, что это возможно, потому что та плачевная ситуация с реализацией "Минского пакета" как раз и спровоцирована нежеланием Киева выполнять эти договоренности».

Он заявил, что неоднократные террористические акты, которые «имели место в республиках Донбасса в отношении тех, кто сейчас руководит республиками, осложнили ситуацию». Отвечая на вопрос, признает ли Кремль эти «выборы», Песков предложил дождаться окончания голосования. «Давайте, выборы состоятся, потом будем говорить», – сказал он.

При этом Песков отметил, что после «выборов» «так или иначе будут изменения» на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. «Безусловно, Москва имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично, поэтому личность того, кто станет во главе руководства, чрезвычайно важна», – добавил Песков.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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