В «ДНР» заявили, что увеличили пропускную способность КПП «Александровка» . Новости

В Петровском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка увеличена пропускная способность на КПП «Александровка» (в народе – Каргил / Каргилл) Об этом сегодня, 6 ноября, сообщают представители «ДНР».
Там утверждают, что на «Александровке» открылись дополнительные модули для работы «пограничников».
«На КПП были установлены два дополнительных модуля на два окна – на въезде и на выезде, чтобы упростить процедуру пересечения границы и разгрузить очереди», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Александровский блокпост является одним из самых загруженных пропускных пунктов «республики», где за сутки могут проходить до 15 тысяч человек.
Напомним, представители «ДНР» у контрольно-пропускного пункта «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово» обустроили детскую игровую площадку. Это вызвало возмущение.
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