Краматорская кошка стала «звездой» интернета. Новости

Кошка из Краматорска (Донецкая обл.) стала «звездой интернета». Фото кошки, которая из-за освещения, темного окраса и удачного ракурса выглядит как ворона, заставило задуматься об изображением пользователей Интернета из разных уголков мира.

Фото опубликовал краматорчанин Александр Бесперстов. Он его сделал на телефон, позировала его кошка бомбейской породы Даша.

«В принципе на ворону похожа, но я-то снимал кошку. Просто выложил в свободный доступ», – говорит он.

Снимок с оптической иллюзией набрал тысячи лайков в соцсетях в разных уголках мира, но особую известность он получил в Telegram и Instagram.

На фотографии-иллюзии кошка получилась похожей на ворону. Так произошло из-за ракурса съемки. Кошка сидела к фотографу спиной и обернулась. Один глаз и ухо стали похожи на глаз и клюв птицы. При этом второй глаз оказался мало заметен из-за упавшей на него тени.

Фото: twitter.com

Дашу Александр фотографирует еще со времен, когда она была котенком. На его страничке более сотен ее снимков.

Говоря о тысячах публикаций и репостов фото в сети, хозяин домашнего питомца отметил: «Мы с Дашей и сами в шоке».

Источник: Телеканал UA:Донбасс