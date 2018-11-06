Спрятал под сидением: Водитель не довез в «ДНР» 320 тыс. гривен наличных. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) пограничники и сотрудники спецподразделения фискальной службы, задействованного в составе Объединенных сил, остановили водителя автомобиля, который пытался тайком перевезти на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) наличные средства в размере 320 тыс. грн. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

Как отмечается, после углубленного осмотра автомобиля выяснилось, что 35-летний водитель спрятал наличные деньги в специально оборудованном тайнике под сидением авто. В пресс-центре подчеркнули, что таким образом мужчина нарушил требования правил перемещения товаров через линию разграничения.

«Гражданин и изъятые наличные средства переданы в управление СБУ в Донецкой области для принятия решения в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.