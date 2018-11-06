Губернатор Донетчины рассказал о будущем Бахмутского колледжа искусств. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) завершили капитальный ремонт второго корпуса Бахмутского колледжа искусств имени Ивана Карабица. На ремонт и оборудование второго корпуса потратили 13,2 млн грн. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

По его словам, в двухэтажном здании оборудованы аудитории для индивидуальных и групповых уроков, концертный зал, хореографический класс (с отдельно обустроенными раздевалками и душевыми), кабинет для практических занятий гримеров. Как отметил директор колледжа Вячеслав Паржицкий, оборудование в классах, залах и аудиториях – уникальное, изготовленное по индивидуальному заказу украинскими мастерами.

Также в ходе ремонта провели термомодернизацию здания, применив энергоэффективные технологии, позволяющие существенно снизить расходы на отопление и освещение корпуса.

«На ремонт и оборудование второго корпуса потратили 13,2 млн грн. Будет капитально отремонтирован и основной – первый корпус училища и общежитие. Сейчас там идут наружные работы, вскоре начнутся и работы внутренние. Подрядчики обещают до 1 сентября 2019-го года полностью восстановить два здания», – написал Александр Куць.

Кроме того, он отметил, что существенно улучшилась и материальная база училища – из областного бюджета выделили 3,8 млн грн и полностью заменили инструменты (приобрели 13 акустических и 12 электронных пианино «Yamaha», комплект литавр «Adams», духовых инструментов и т.д.).

Он уточнил, что сейчас в училище обучается 170 студентов по специальностям «Теория музыки», «Эстрадный вокал», «Музыкальное искусство», «Хоровое дирижирование». «В планах – открытие направлений по хореографии и аудиовизуальному искусству, что позволит увеличить количество студентов до 350», – добавил Александр Куць.