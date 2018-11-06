Российская агрессия: В США напомнили об экологических рисках на Донбассе. Новости

В посольстве США напомнили об экологической катастрофе в Армянске (Крым) и вспомнили о шахте «Юнком» на Донбассе. Об этом идет речь в сообщении посольства в Twitter.

«В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты "Юнком" и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией», – сказано в заявлении.

У Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища у війні та збройних конфліктах ми все ще стурбовані шкідливими газами в Армянську, забрудненням води з шахти "Юнком" та іншими екологічними загрозами, викликаними конфліктом та російською агресією. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 ноября 2018 г.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных в настоящее время территориях Украины полностью затоплены и не подлежат восстановлению 36 угольных шахт.

Напомним, шахта «Юнком» расположена в городе Бунге (до переименования Юнокоммунаровск), ранее входила в состав угольного объединения «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве здесь был произведен подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). После этого образовалась стекловидная ядерная капсула, которая находится под землей по сей день. В последние годы шахта «Юный коммунар» функционировала в режиме откачки воды.

По информации МинВОТ, «Юнком» была спроектирована и засекречена российским центром «Арзамас 16», подробной информации по этому объекту у Украины нет до сих пор.

В «ДНР» проинформировали, что откачка воды на шахте «Юнком» полностью остановлена 14 апреля. В этой связи существует опасность, что ядерная капсула, находящаяся в шахте, начнет затапливаться.

Экологи считают, что затопление шахты «Юнком» может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что прокуратура Донецкой области внесла сведения о шахте «Юнком» в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины.

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