Убийцы за рулем. С начала года в Донецкой области выявили почти 4000 пьяных водителей. Новости

С начала года в Донецкой области выявили почти 4 000 пьяных водителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень совершения ДТП из-за игнорирования правил дорожного движения снизился на 3,5%. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«Несмотря на то, что полицейские постоянно проводят профилактические мероприятия по предотвращению ДТП, водители продолжают садиться за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Было выявлено 3 877 таких правонарушителей, при участии которых произошло 164 аварии», – говорится в сообщении.

Так, во время отработки наряд группы реагирования остановил пассажирский автобус «Газель», следовавший по маршруту Селидово-Покровск. Выяснилось, что ее 55-летний водитель находился под действием алкоголя.

В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водитель отстранен от управления.

За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.