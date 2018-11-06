ДТП в Макеевке: На тротуаре автомобиль сбил маму с двумя детьми. Новости

Сегодня, 6 ноября, во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошло серьезное ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Сегодня на перекрестке Трубицына и Депутатской в районе 14:40 произошло серьезное ДТП. Сбили маму с двумя детками на тротуаре. Девочку около 3-х лет и маму увезли на скорых. Травмы серьезные, девочка была без сознания», – говорится в сообщении.

Также в комментариях пользователь Анжелика дополнила: «А еще девушка лежала на траве с открытым переломом ноги. Скорая забрала в больницу и велик валялся рядом, но не знаю, ее дочь или нет».

Екатерина пояснила: «Лежала мама с переломом. Ребенок лежал на дороге. Было, похоже, так. Какая-то грузовая "Газель" протаранила легковушку, ту понесло на стоящих на тротуаре маму и двух девочек на вид 3 и 5 лет. "Газель" выехала далеко на тротуар. Слава Богу, там никого не было, а то пострадавших могло быть больше... Малышка 3 лет была без сознания, очень плохо выглядела, у женщины как минимум открытый перелом. Девочку, вроде, на 22 повезли».