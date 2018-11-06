Минная опасность на Донбассе: Ежедневно рискуют погибнуть и получить ранения около 220 тыс. детей. Новости

Около 220 тыс. детей на Донбассе ежедневно подвергаются опасности из-за несдетонировавших взрывных устройств. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, выступая во время встречи на уровне министров в рамках инициативы «Глобальная повестка дня по вопросам безопасности здоровья» в Индонезии, передает «Укринформ».

«Около 220 тыс. детей на Востоке Украины живут под постоянной угрозой несдетонировавших взрывных устройств и наземных мин, которые остаются после боевых действий из-за российской войны против Украины. В октябре этого года четыре ребенка в возрасте от 10 до 13 лет подорвались на противопехотной мине в оккупированном Российской Федерацией городе Горловка, трое из них погибли. Четвертый ребенок до сих пор находится в больнице. На официальной странице в Twitter Посольство США в Украине сообщило, что Россия превратила Украину в одного из лидеров по опасности от наземных мин для населения», – подчеркнула Супрун.

Она подчеркнула, что важно распознавать угрозы террористов, включая атаки на гражданское население.

«Например, обстрелы населенных пунктов, сбитие малазийского самолета MH17 с 289 пассажирами на борту, которые все погибли, российским" Буком ", который был нелегально ввезен на территорию Украины из России во время российского военного вторжения в 2014 году, использование запрещенных международными конвенциями видов оружия – в частности, применение химического оружия в Сирии, отравление веществом "Новичок" в городе Солсбери в Великобритании», – отметила Супрун.

Напомним, что 30 сентября в районе Горловки на мине подорвались четверо детей: трое погибли, один ребенок был ранен. Позже стали известны подробности произошедшего. Как сообщалось, к гибели троих школьников привело то, что незаконные вооруженные формирования не разминировали местность вблизи пунктов пропуска, расположенных на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что на Донбассе остаются заминированными тысячи квадратных километров территории.

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