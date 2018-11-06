Прекратили выплачивать пенсию по спискам «Аркана»: Как защитить себя?. Новости

Юристы общественной организации «Донбасс СОС» подготовили рекомендации, что делать пенсионерам, которым прекратили выплату пенсии на основании списков «Аркана».

Напомним, начиная с мая 2018 года многие пенсионеры-переселенцы массово столкнулись с проблемой прекращения выплат пенсии.

В мае Пенсионный фонд Украины на своем официальном сайте сообщал, что в связи с технологическими изменениями механизма проведения верификации получателей пенсионных выплат изменились сроки изготовления платежных документов на первую декаду мая для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц. При этом в ПФ утверждали, что все пенсии, на выплату которых лица имеют право, будут выплачены в мае в полном объеме.

Но пенсии не только не выплатили, а и приняли Постановление 335, которое делает невозможным получение переселенцами пенсии за предыдущий период.

Сейчас Пенсионный фонд в своих письменных ответах о причине прекращения выплат пенсии ссылается на полученную информацию из системы «Аркан»:

При этом, следует обратить внимание, что Пенсионный фонд получает информацию из «Аркана» самостоятельно, так как имеет к нему доступ. Об этом на запрос проинформировала Государственная пограничная служба Украины.

Как показывает практика, бывают ситуации, когда Пенсионный фонд прекращает выплату пенсии основываясь на информации из «Аркана» о въезде (возвращении) человека на подконтрольную территорию. При этом такая информация о пересечении линии разграничения не соответствует действительности. Мало того, в некоторых случаях прекращают выплачивать пенсии даже лицам с инвалидностью и маломобильным гражданам, которые в 2014 году выехали с оккупированной территории, и больше туда не ездили.

Рекомендации, что делать, если вам прекратили выплату пенсии на основании списков «Аркана».

Фиксировать нарушение ваших прав, позвонив на Горячую правительственную линию по номеру 1545.

Обращаться на горячую линию Пенсионного фонда Украины 0800 503 753.

Обратиться письменно в органы государственной власти:

В Пенсионный фонд – для выяснения причин приостановки выплат пенсии и требование возобновить выплаты. Образец заявления доступен по ссылке.

В УТСЗН – для выяснения, есть ли основания для аннулирования справки, проведения проверок согласно постановлениям КМУ № 365 и № 637. Образец заявления доступен по ссылке.

В Государственную пограничную службу Украины – для получения информации о пересечении государственной границы либо линии соприкосновения. Образец заявления доступен по ссылке.

Обратите внимание! Для обращения в Пограничную службу предусмотрен конкретный образец заявления. С жалобой либо заявлением произвольной формы в Пограничную службу обращаться не нужно.

После того, как получите ответы на свои обращения, рекомендуем обратиться к Уполномоченому ВРУ по правам человека, а также к Президенту и Премьер Министру Украины. Образец заявления доступен по ссылке.

«Как показывает практика, такое заявление дает результат – некоторым пенсионерам возобновили выплаты текущей пенсии и выплатили пенсию за весь предыдущий период без суда именно после обращения к уполномоченому ВРУ по правам человека и премьер-министру. Таких случаев мало, но, возможно, именно у вас будет такая же ситуация», – резюмируют правозащитники.

Напомним, в Украине 200 тысячам пенсионеров-переселенцев заблокировали выплаты. Они якобы нарушили срок пребывания на неподконтрольной украинской власти территории. В Пенсионном фонде ссылаются на данные из базы Госпогранслужбы «Аркан». Впрочем, выплата была прекращена и части тех пенсионеров, которые вообще никуда не выезжали.

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