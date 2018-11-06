Прекратили выплачивать пенсию по спискам «Аркана»: Как защитить себя?. Новости

Прекратили выплачивать пенсию по спискам «Аркана»: Как защитить себя?

06.11.18 21:52dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Юристы общественной организации «Донбасс СОС» подготовили рекомендации, что делать пенсионерам, которым прекратили выплату пенсии на основании списков «Аркана».

Напомним, начиная с мая 2018 года многие пенсионеры-переселенцы массово столкнулись с проблемой прекращения выплат пенсии.

В мае Пенсионный фонд Украины на своем официальном сайте сообщал, что в связи с технологическими изменениями механизма проведения верификации получателей пенсионных выплат изменились сроки изготовления платежных документов на первую декаду мая для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц. При этом в ПФ утверждали, что все пенсии, на выплату которых лица имеют право, будут выплачены в мае в полном объеме. 

Но пенсии не только не выплатили, а и приняли Постановление 335, которое делает невозможным получение переселенцами пенсии за предыдущий период.

Сейчас Пенсионный фонд в своих письменных ответах о причине прекращения выплат пенсии ссылается на полученную информацию из системы «Аркан»:

При этом, следует обратить внимание, что Пенсионный фонд получает информацию из «Аркана» самостоятельно, так как имеет к нему доступ. Об этом на запрос проинформировала Государственная пограничная служба Украины.

Как показывает практика, бывают ситуации, когда Пенсионный фонд прекращает выплату пенсии основываясь на информации из «Аркана» о въезде (возвращении) человека на подконтрольную территорию. При этом такая информация о пересечении линии разграничения не соответствует действительности. Мало того, в некоторых случаях прекращают выплачивать пенсии даже лицам с инвалидностью и маломобильным гражданам, которые в 2014 году выехали с оккупированной территории, и больше туда не ездили.

Рекомендации, что делать, если вам прекратили выплату пенсии на основании списков «Аркана».

  • Фиксировать нарушение ваших прав, позвонив на Горячую правительственную линию по номеру 1545.
  • Обращаться на горячую линию Пенсионного фонда Украины 0800 503 753.
  • Обратиться письменно в органы государственной власти:

В Пенсионный фонд – для выяснения причин приостановки выплат пенсии и требование возобновить выплаты. Образец заявления  доступен по ссылке.

В УТСЗН – для выяснения, есть ли основания для аннулирования справки, проведения проверок согласно постановлениям КМУ № 365 и № 637. Образец заявления доступен по ссылке.

В Государственную пограничную службу Украины – для получения информации о пересечении государственной границы либо линии соприкосновения. Образец заявления  доступен по ссылке.  

Обратите внимание! Для обращения в Пограничную службу предусмотрен конкретный образец заявления. С жалобой либо заявлением произвольной формы в Пограничную службу обращаться не нужно.

После того, как получите ответы на свои обращения, рекомендуем обратиться к Уполномоченому ВРУ по правам человека, а также к Президенту и Премьер Министру Украины. Образец заявления  доступен по ссылке.

«Как показывает практика, такое заявление дает результат – некоторым пенсионерам возобновили выплаты текущей пенсии и выплатили пенсию за весь предыдущий период без суда именно после обращения к уполномоченому ВРУ по правам человека и  премьер-министру. Таких случаев мало, но, возможно, именно у вас будет такая же ситуация», – резюмируют правозащитники.

Напомним, в Украине 200 тысячам пенсионеров-переселенцев заблокировали выплаты. Они якобы нарушили срок пребывания на неподконтрольной украинской власти территории. В Пенсионном фонде ссылаются на данные из базы Госпогранслужбы «Аркан». Впрочем, выплата была прекращена и части тех пенсионеров, которые вообще никуда не выезжали.

 

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