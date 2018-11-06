Красный крест запустил рейс из Опытного в Авдеевку (Фото). Новости

Международный Комитет Красного Креста в Украине организовал автобусный рейс, на котором жители поселка Опытное могут добраться в Авдеевку (Донецкая обл). Об этом сегодня, 6 ноября, представители Миссии сообщили на своей странице в Facebook.
Они отмечают, что ближайшие магазины, банки, медицинский пункт находятся в соседнем городе Авдеевка. Но чтобы туда попасть, людям приходится преодолевать шесть километров опасного пути полевой дорогой.
«С 2016 года мы помогаем жителям Опытного, обеспечивая их продуктами и другими необходимыми вещами. Недавно мы организовали автобус, чтобы они могли безопасно добраться до Авдеевки и сделать необходимые покупки или воспользоваться сервисами. Надеемся, благодаря этой услуге их жизнь станет хоть немного легче», – говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Опытное у оставшихся жителей нет доступа ни к чему. Там разрушена инфраструктура, нет транспортного сообщения.
Как сообщалось ранее, в поселке сейчас живет 41 человек.
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