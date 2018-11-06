На Донетчине у линии разграничения нашли тайник со спиртом на 400 тыс. гривен. Новости

В Донецкой области, недалеко от линии разграничения, военные и сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которое задействовано в составе Объединенных сил, обнаружили тайник с 1,5 тыс. литрами спирта. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

Как подчеркивается, тайник со спиртом найден сегодня, 6 ноября, во время проведения проверки по выявлению нарушений порядка перемещения товаров в зоне проведения ООС.

«В ходе проверки, вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Майорск и Торецк (Донецкая обл.), обнаружен тайник. В нем были спрятаны 150 бутылок объемом 10 литров каждая с жидкостью, имеющей характерный резкий запах спирта. Общая стоимость найденного – 405 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что спирт был изъят и передан на ответственное хранение в лицензионный склад. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления.

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