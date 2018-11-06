Жизнь трансформеров в «ДНР»: В Донецке пополам переломилась ГАЗель (Фото). Новости

Жизнь трансформеров в «ДНР»: В Донецке пополам переломилась ГАЗель (Фото)

ДН

06.11.18 20:47dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительстве Донецке на пр. Садовый пополам переломилась грузовая «ГАЗель». Об этом сегодня, 6 ноября, в социальных сетях сообщают местные жители.

«Донецк. Садовый, за ГринПлазой в прямом смысле поломался пополам», – пишет автор сообщения.

В комментариях горожане отмечают, что это не первый такой случай, и называют вероятной причиной перегруз транспортного средства.

  • Максим: «Не первого такого вижу»;
  • Вячеслав: «Даже не удивился, у нас любят ГАЗель перегружать»;
  • Сергей: «Ну норм. Нафига следить за состоянием, если можно до последнего возить в два раза больше допустимой массы. Пусть это говно на ходу рассыпется и снесет толпу людей»;.
  • Сергей: «Жизнь трансформеров в днр»;
  • Дмитрий: «Ехали за ней, при нас переломилась, водила вышел, закурил и ржал».

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