Тепло не для всех: Жители некоторых домов Мариуполя и Покровска все еще без отопления (Видео). Новости

Для жители некоторых многоэтажек Мариуполя и Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) отопительный сезон еще не начался. В коммунальной службе утверждают, что причиной стал порыв теплосети.

В квартирах большинства жителей Покровска отопление появилось только в эти выходные. Однако в спальных микрорайонах люди до сих пор жалуются на холодные батареи. По их словам, в квартирах так холодно, что болеют дети. «Ребенок болеет уже. Холодно, конечно», – говорит жительница города Мария.

Подобная ситуация и в некоторых многоэтажках Мариуполя. Из-за отсутствия тепла трехлетняя дочь мариупольчанки Инны ходит по квартире в зимних сапогах. «Пятки мерзнут, попа мерзнет, ​​хоть под тремя одеялами спи. Не говори уже в том, чтобы выкупать ребенка. Она здесь просто заболеет. У нее уже дважды был бронхит», – делится Инна.

Однако в управляющей компании оправдываются, объясняя, что отопления нет из-за аварии теплосети.

«Просто из-за порыва в теплосети опять завоздушилась разводка. Так бывает, когда рвется теплосеть, завоздушивается верхняя разводка. Ищут жильцов верхних квартир, где стоят краны либо сбросники, и сбрасывают воздух», – прокомментировал ситуацию главный инженер УК «Город для людей» Максим Усенко.

На работу ЖЭКов жалуются и в Покровске. Как утверждают тепловики, в том, что батареи в некоторых многоэтажках холодные, виноваты сотрудники ЖКХ. Ведь все 16 котельных Покровска работают.

Между тем, голубого топлива в городе хватит только до декабря. «Нафтогаз выдал нам лимит только на один месяц, то есть на наябрь. Населению просто необходимо платить нам за оказанные услуги, потому что в противном случае мы не сможем приобрести газ», – рассказал директор КП «Покровсктеплосеть» Андрей Гончаров.

Кроме того, из-за высоких цен на газ и долгов населения тепловики планируют увеличить тариф минимум на 10%. Жителей Покровска тревожит такая информация. «И так все дорого. Куда же еще поднимать?», – говорит горожанка Елена.

Окончательный тариф на тепло и дату подорожания в Покровске должны объявить до конца года.

Источник: ТК «Донбасс»