Как спасли жизнь маленькой Алине: Переселенка из Луганской области едва не потеряла дочь (Видео). Новости

Родители маленькой Алины Паскар из села Терни (Харьковская обл.) не сразу заметили болезнь дочери, поскольку она не жаловалась ни на что. Однако, ее состояние внезапно ухудшилось. В больнице выяснилось, что у ребенка уже несколько месяцев как отказала почка. Но на срочную операцию семье переселенцев из Луганской области не удалось собрать средств. Спасти жизнь Алине удалось благодаря помощи Фонда Рината Ахметова.

Семья Паскар раньше жила на Луганщине. В начале конфликта Лилия с дочкой убежала от войны в село Терни. «Мы приехали в гости, а остались насовсем», – говорит женщина.

На Харьковщине Лилия нашла не только приют, но и новую любовь. Вскоре на свет появился Богданчик. «Дом нам достался от сельского совета. Было 3 претендента, но так как я переселенка, решили дать мне», – говорит она.

Младшей дочери Лилии Паскар – Алине сейчас пять лет. Однако, два года назад она ее чуть не потеряла, поскольку у девочки отказала почка. Тогда угрозу заметили не сразу. Хотя удивляло, что Алина стала быстро набирать вес. И только обследование показало, что у ребенка отказала левая почка.

«У нее живот начал надуваться, и когда мы приехали в Киев, врач мне показал, что там одна жидкость. Сказали, что гидронефроз левой почки и нужна операция. Говорили, что надо больше десяти тысяч гривен. Я плакала, потому что у меня не было таких денег, и я не знала где их брать», – делится женщина.

Муж Лилии – тракторист. Его работа сезонная и заработки тоже. А кредит семье не дали.

За помощью переселенка обратилась в Фонд Рината Ахметова. Уже через 3 дня дочь оперировали лучшие столичные хирурги. «Я не знаю, что было бы с моим ребенком. Я бы не собрала такие деньги», – со слезами на глазах говорит Лилия.

«Адресную помощь» Фонда на операции и лечение получили более 11 тыс. нуждающихся. Половина из них – дети.

Сейчас старшая сестра учит Алину рисовать, читать, писать. А пятилетняя девочка буквально все «ловит на ходу».

Источник: ТК «Донбасс»