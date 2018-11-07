Паспорта для переселенцев: В Покровске рассказали о нюансах идентификации и оформления документов (Фото). Статьи

Начальник Покровского городского отделения ГУ Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области Юрий Згонников рассказал «Донецким новостям» о работе службы и особенностях выдачи документов переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса.

И маты были, и драки, и списки ели

– Когда у вас был наибольший наплыв посетителей? С чем это связано?

– Наплыв идет с 2014 года, что связано с боевыми действиями, переселением, прекращением работы ряда отделений миграционной службы в населенных пунктах у линии разграничения.

К 2015 году у нас установили АРМы (Автоматизированные рабочие места) – это программно-аппаратный комплекс, применяемый для получения, обработки биометрических данных, используемых при производстве биометрических загранпаспортов и ID-карт. За счет этого комплекс услуг мы расширили и в 2015-2016 гг. наш отдел обслуживал не только жителей Покровска (тогда еще Красноармейска), но и Александровку, Доброполье, Димитров (после переименования – Мирноград), Курахово, Новоселовку, где не было нужного оборудования. Плюс – переселенцы. Плюс – жители неподконтрольных территорий.

Народу было – не протолкнуться. И маты были, и драки. Люди составляли списки очереди, ночевали у нашего отделения. Помню, как одна бабушка съела такой список, и пока остальные скандалили, составляя новый, она прошмыгнула без очереди... Медиков вызывали, потому что некоторым становилось плохо.

В прошлом году Покровск некоторое время являлся единственным городом в западной части Донецкой области, где можно оформить паспорт для выезда за границу и внутренний в виде ID-карты. Люди, приехавшие из других городов, селились и у нас, и в соседних городах – в общежитиях, на съемных квартирах. И несколько дней пытались пробиться просто для того, чтобы подать нужные документы. Составляли все те же списки, приходили на переклички.

Юрий Згонников

– Но сейчас, я смотрю, народу немного. Стали меньше обращаться?

– Просто в процесс оформления паспортов для выезда за границу и ID-карт включились смежные службы в Мирнограде, Курахово, Селидово и Александровке.

К тому же, с мая у нас введена электронная очередь. Взяв талончик (у нас в терминале или в онлайн-режиме) на удобное для себя время, человек именно тогда и приезжает. На табло высвечиваются номер талона и время приема: в кабинете №4 – по поводу ID-карточек, №1 – загранпаспортов. К сожалению, некоторые граждане, получив талон, приходят без необходимых для решения их вопроса документов. Поэтому призываю – перед приходом уточняйте, что именно нужно предоставить в миграционную службу, чтобы получить административную услугу.

Так что люди идут потоком. Просто уже не толпятся в очередях.

В среднем в день мы сейчас принимаем до 100 посетителей, за загранпаспортами в день обращается 20-25 человек. В 2015 году было раза в два больше. Мы ведь тогда еще занимались регистрацией справок ВПЛ, вопросами прописки-выписки. Сейчас эти функции перешли к органам местного самоуправления.

Тот же Покровский Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) оттянул на себя очереди. Прием документов на прописку-выписку теперь проходит там, там же можно оформить ID-карточку, загранпаспорт. Но обработка документов, выдача разрешения на печать, отметка о прибытии – все это осталось на миграционной службе. Из ЦПАУ нам просто отправляют заявления-анкеты, прочее уже делаем мы.

Учитывая, что нагрузка все равно большая, штат у нас с 2012 года вырос с 9 до 14 человек. При этом кабинетов всего 8, помещений не хватает, сидим буквально на головах друг у друга. Да и географически наш отдел расположен неудобно – далеко от центра. Городскими властями решается вопрос о выделении нового здания. Но пока – «маємо, що маємо»…

– Что у вас можно еще получить кроме паспортов Украины в виде ID-карт и загранпаспортов?

– Кроме оформления загранпаспортов и ID-карт у нас оказываются и другие услуги: восстановление или замена документов (в связи с их утерей, порчей или кражей, сменой фамилии), вклейка фото в паспорт, оформление вида на жительство для иностранцев, продление их сроков пребывания.

В среднем из 20 человек, которые приходят к нам за ID-картами, восемь – это переселенцы или жители других городов. К нам ведь до сих пор обращаются из Авдеевки, Ясиноватой, Очеретинской громады. Там нет АРМ. Так что по той же вклейке фото на два-три покровчанина приходится 5-6 приезжих. Понятно, что всё это - дополнительная нагрузка.

Сроки выдачи паспортов и нюансы идентификации

– Сколько времени сейчас занимает оформление ID-паспорта и загранпаспортов?

– Сроки изготовления одинаковы для всех видов паспортов. Согласно нормативам: срочное изготовление паспортов – до 10 дней, регламентный – 20 дней. Но в случае Покровска и иных городов Донецкой области это – без учета времени доставки. Дело в том, что доставка у нас сейчас производится непросто: документы формируют в Киеве, потом переправляет в Днепр. Оттуда уже спецпочтой (курьерами) – к нам. Такая вот цепочка. В результате, получение паспорта в срочном порядке затягивается до 14 дней, в обычном – до месяца.

Ранее были более длительные задержки (и это касалось всей Украины) были связаны с возросшим спросом на загранпаспорта, возникшим в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом. Тогда срочное оформление биометрического паспорта у нас занимало месяц, а несрочное – два-три месяца. После того, как полиграфкомбинат «Украина» запустил вторую линию для печати бланков, ситуация нормализовалась.

– Эти сроки относятся и к переселенцам?

– Для переселенцев сроки могут быть увеличены. Это относится вообще к людям, которые изначально получали паспорт гражданина Украины в населенном пункте, который сегодня находится на неподконтрольной территории. В их случае задержка в выдаче документа может объясняться прохождением идентификации, которая проводится в течение двух месяцев (см. «Переселенцам и неподконтрольному Донбассу: Как проводится идентификация личности при оформлении паспорта»).

Причем, как ранее отмечал глава МВД Арсен Аваков, проблемы частично останутся даже после деоккупации, так как бумажные архивы скомпрометированы и нужно будет все равно проводить идентификацию личности.

– Что касается идентификации. Ранее при оформлении паспортов, вклеивании в них фотографий переселенцам нужно было предоставлять больший набор дополнительных документов – любых, которые помогут идентифицировать личность (удостоверения, аттестаты, свидетельства о рождении и пр.). Как с этим сейчас?

– Все так же. Внутренне перемещенным лицам, которые получили паспорт на неподконтрольной в данный момент территории Донбасса, действительно необходимо предоставить ряд дополнительных документов для идентификации личности. Речь идет о документах, которые могут подтвердить личность ВПЛ: водительское удостоверение, военный билет и пр.

Хочу акцентировать: если у человека есть загранпаспорт нового образца, то ничего дополнительно предоставлять не надо, так как такой гражданин уже есть в наших базах, равно как копии его документов.

– Могут ли переселенцу отказать в получении документов?

– Могут. Если человека не удается идентифицировать. Например, не удается установить, что паспорт выдавался именно ему.

– А если у человека нет дополнительных документов (например, остались на неподконтрольной территории, потерял), что тогда?

– Если человек не смог предоставить дополнительные документы, по которым его можно идентифицировать, запускается другой механизм.

К примеру, человек родился в России. И потерял свидетельство о рождении. А паспорт в свое время получил в неподконтрольном сейчас Донецке. Военного билета нет, водительского удостоверения – нет. Мы не можем ему восстановить свидетельство о рождении, равно как подтвердить выдачу паспорта (напомню, все архивы остались за линией разграничения).

В таком случае в установленный законом период делается отказ в восстановлении паспорта, и включается другая процедура – установление личности. Для этого нужны 5 родственников (с определенным набором документов), которые подтвердят, что этот человек – именно тот, за кого себя выдает.

– Каким образом проводится идентификация личности переселенца по базам?

– Проверять можно по нескольким базам. Основная государственная база – это Госреестр избирателей. Еще есть база, связанная с пересечением линии разграничения, – те самые электронные пропуска, которые выдает СБУ. Иногда нам может понадобиться скрин такого пропуска.

Есть также код ИНН, который можно проверить по базам фискальной службы. И информация о гражданском состоянии человека, его метрических данных, которую могут представить РАГСы.

– А уже скандально известная система «Аркан»?

– Что до системы «Аркан», то ей ведает Госпогранслужба Украины, у нас к ней доступа нет. Мы можем только сделать запрос в ГПСУ, если, к примеру, человек пересек линию разграничения и потерял документы (или их украли) на подконтрольной территории. Тогда просим пограничников подтвердить, действительно ли этот гражданин пересекал КПВВ по определенному паспорту. Но чаще с «Арканом» работают отделения Пенсионного фонда Украины и управления труда и социальной защиты населения, когда решаются вопросы выплат переселенцам.

– Что делать переселенцам, если у них украли (они потеряли) паспорт? Как и где они могут получить новый?

– Если утерян паспорт в форме ID-карты (и это касается всех, не только переселенцев), то поменять такой документ можно где угодно. Ведь там уже нет привязки к месту прописки.

А вот бумажный паспорт образца 1994 года вам обменяют только по месту регистрации как переселенца. Если нет справки переселенца, необходимо обратиться в любой ближайший орган Государственной миграционной службы, там предоставят перечень документов для восстановления паспорта и разъяснят процедуру восстановления.

– С 1 ноября любой желающий может обменять свой старый бумажный паспорт на ID-карту. Народ активизировался?

– Действительно, если раньше такой документ можно было получить только в случае обмена паспорта (вместо потерянного или испорченного), а также тем, кто получал паспорт впервые (с 14-ти лет, выдается бесплатно), то теперь такой услугой может воспользоваться любой желающий. Дело это добровольное.

По опыту скажу: люди не особо стремятся менять бумажный документ. Так что большого наплыва не ждем.

Также напомню, что если человек в 25 и 45 лет вовремя не вклеил фотографию, то спустя 30 дней с достижения указанного возраста фото в паспорт уже не вклеивается. Сам документ признается недействительным, взамен выдается ID-карточка. За замену или восстановление паспорта придется заплатить административный сбор – 279 грн, если в срочном порядке – то 366 грн.

Отмечу, что новые бланки бумажных паспортов в настоящее время не изготавливаются и не доставляются в отделения миграционной службы. Возврата к бумажным документам уже, наверное, не будет, ведь постепенный переход на ID-паспорта был одним из требований Евросоюза для получения Украиной безвизового режима.

– Кто более активно получает ID-паспорта – 14-летние или 16-летние?

– И те и другие. Особенно ребята активизируются ближе к сдаче Внешнего независимого оценивания, ведь зарегистрироваться на него без паспорта теперь нельзя. Так, в прошлом году перед ВНО у нас было настоящее паломничество, мы даже выделяли специальное время исключительно для приема школьников.

– В «ДНР» и «ЛНР» популярна услуга «вклею фото в паспорт без вашего присутствия», т.е. заказчику не нужно выезжать на подконтрольную Украине территорию. Стоит не дешево – 3-5 тыс. грн. И многие ведутся на это….

– Да, к сожалению, некоторые жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса пытаются вклеить фотографию в паспорт, не посещая подконтрольную территорию. Делают это с помощью третьих лиц, а те, либо люди, предложившие подобного рода «услугу», оказываются мошенниками. Это приводит к получению поддельных паспортов, которые обнаруживаются и конфискуются на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) при пересечении линии разграничения.

Напомню, что самостоятельное внесение любых поправок в паспортные документы – противозаконно. И такие документы после подобных «операций» становятся недействительными.

Беседовал Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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