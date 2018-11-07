Лоск и шарм пропал: Житель Донецка показал обратную сторону «Донбасс Арены» (Фото). Новости

Блогер Константин Скорятин, проживающий во временно неподконтрольном украинской власти Донецке, показал, как сейчас выглядит «Донбасс Арена». Причем он продемонстрировал территорию, в том числе, с обратной стороны стадиона.

«Все, в принципе, в порядке. Но уже из плитки, которая находится у самой "Донбасс Арены", начинают расти небольшие деревья. Это говорит о том, что здесь редко кто вообще появляется… Если кто-то ожидает здесь увидеть разрушения, здесь их нет», – комментирует дончанин.

В целом вся территория убрана, газоны – подстрижены, коммунальщики регулярно убирают опавшую листву.

К знаменитому мячу, установленному у центрального входа на стадион, не подается вода, поэтому он сейчас не вертится. На самом стадионе работает музей ФК «Шахтер», который в «ДНР» открыли в мае этого года. Несмотря на то, что на дворе осень, лайтбоксы на территории увешаны «республиканскими» поздравлениями с 9 Мая.

Подписчики блогера делятся своими впечатлениями от увиденного:

«GoldenSky»: «Как болельщик "Шахтера", говорю: как больно смотреть на стадион, который совсем недавно заполнялся и на нем играли лучшие клубы мира!((»;

Сергей: «В реальности стадион еще хуже выглядит((( Лоск и шарм пропал, как и душа(((»;

Евгений: «Я смотрю и плачу... Еще 5 лет назад тут толпы людей сновали (и это даже не в дни футбола), излюбленные места для романтических вечерних прогулок. Каждая лавка знакома... Как же это случилось?? RIP my sweet city»;

«Человек»: «Помню, как во время матчей все эти тротуары были битком забиты, та даже в обычные дни там немало народу гуляло, сейчас – перекати-поле. Жалкое зрелище, город миллионник превращается в заброшенную деревню»;

«Преображенский»: «В 2012-м году тут гулял. Ездил на матч Украина – Англия. Классно было. А сейчас – жуть. Как в фильме "Я легенда"»;

Александр: «Людей мало... Очень. И не надо говорить, что все на работе и т. д... Я из города Павлоград (население около 100 тысяч) так вот, в обычный будний день у нас в парке и возле фонтанов, и в беседках куда больше народу, чем здесь... Такое ощущение, что я смотрю ремейк фильма "Я легенда", даже жутковато порой... Я знаю, что дончане и сейчас порвут за свой город, но признайте, ребята, вы прос*али Донецк...»;

Люба: «Жуткое запустение. Как уехала из Донецка в 2014-м, так и не тянет обратно. Жизнь начала с чистого листа после 50 лет, и не жалею ни о чем. Каждому свое»;

Виталий: «По работе приходится много общаться с переселенцами – делаем мелкие ремонты в арендуемом фонде. Так вот, самое печальное, что даже дончане больше туда не вернутся, самое плохое, что при любом раскладе, даже если туда вернется Украина. Ремарочка – жилье почти в центре Киева и люди там не совсем бедные».

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года «власти ДНР» хотят провести на «Донбасс Арене» футбольный матч между сборными «ДНР» и частично признанной республикой Абхазия.

В апреле 2018 года в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».

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