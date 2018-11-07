В Луганске отравились двое детей и женщина: Состояние тяжелое. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске отравились 3 человека. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Так, сообщается, что 6 ноября в Луганске по ул. Артема «в результате отравления неизвестным веществом пострадали женщина 1989 года рождения и двое детей: девочки 2014 и 2017 годов рождения». «Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в реанимационные отделения Луганской республиканской клинической больницы и Луганской республиканской детской клинической больницы», – заявили в «МЧС».

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