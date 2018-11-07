Смертельное ДТП в «ЛНР»: На въезде на кладбище автомобиль врезался в дерево. Новости

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Так, сообщается, что 6 ноября в 06:06 в Алчевске, на въезде на городское кладбище, водитель автомобиля «ВАЗ-2102» не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. «В результате ДТП погиб мужчина 1982 года рождения и пострадал мужчина 1982 года рождения. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в реанимационное отделение городской больницы», – утверждают в «ЛНР».

Читайте также: