В соцсетях сообщают о взрыве гранаты в квартире в неподконтрольном Харцызске. Новости

В соцсетях сообщают о взрыве гранаты в квартире в неподконтрольном Харцызске

ДН

07.11.18 07:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) в квартире произошел взрыв: взорвалась граната. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, пишут, что инцидент произошел 6 ноября около 21:00. Очевидцы отмечают, что были слышны громкие звуки, на место прибыли «МЧС», «скорая» и «полиция»:

  • Александра: «Никто не знает, что это за выстрелы были минуту назад?»;
  • Александр: «На Черемах бабахнуло что-то»;
  • Катерина: «49-й дом, как я и думала… Я в окно вижу. Пожарка, "скорая". Девочки пишут, что граната в квартире взорвалась»;
  • Татьяна: «А что произошло все-таки в 49-м?»;
  • Анастасия: «Кто-то шо-то не поделил»;
  • Алена: «Пипец… Ну что там?»;
  • Елена: «49-й дом, граната взорвалась в квартире, полиция на месте»;
  • Татьяна: «Так каков вердикт?»;
  • Жека: «А вердикт таков: на одного дурака меньше стало»;
  • Александр: «На дурака плевать, лишь бы окружающие не пострадали»;
  • Богдан: «Возможно, в сюжете городских новостей поведают подробности сего происшествия».

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