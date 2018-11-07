В соцсетях сообщают о взрыве гранаты в квартире в неподконтрольном Харцызске. Новости

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) в квартире произошел взрыв: взорвалась граната. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, пишут, что инцидент произошел 6 ноября около 21:00. Очевидцы отмечают, что были слышны громкие звуки, на место прибыли «МЧС», «скорая» и «полиция»:

Александра: «Никто не знает, что это за выстрелы были минуту назад?»;

Александр: «На Черемах бабахнуло что-то»;

Катерина: «49-й дом, как я и думала… Я в окно вижу. Пожарка, "скорая". Девочки пишут, что граната в квартире взорвалась»;

Татьяна: «А что произошло все-таки в 49-м?»;

Анастасия: «Кто-то шо-то не поделил»;

Алена: «Пипец… Ну что там?»;

Елена: «49-й дом, граната взорвалась в квартире, полиция на месте»;

Татьяна: «Так каков вердикт?»;

Жека: «А вердикт таков: на одного дурака меньше стало»;

Александр: «На дурака плевать, лишь бы окружающие не пострадали»;

Богдан: «Возможно, в сюжете городских новостей поведают подробности сего происшествия».

Читайте также: