Плацдарм для влияния на всю Украину: Черныш об идее «Новороссии». Новости

В отличие от Грузии и Молдовы Украина ведет переговоры с участием международных партнеров напрямую с Россией о неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и не соглашается на диалог с «ДНР» и «ЛНР», из которых РФ путем проведения «выборов» в «республиках» пытается создать рычаг влияния на всю страну. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.
«Многие думают, даже те, кто в Киеве живет, что это только проблема Донбасса. Идет так называемая "регионализация" проблемы: это не проблема остального государства, это проблема Донбасса и частично Крыма. Но Донбасс – это "горячее", поэтому это "где-то на Донбассе". На самом деле нет. Это плацдарм для влияния на всю Украину», – сказал он.
«Была "Новороссия", которая задумывалась как федерация. И у нас есть украинские политики, которые твердят, что нужна федерация. Германия тоже федерация, но немного другая. Россия тоже федерация. "Новороссия" – это специальная выдумка России, чтобы привнести "национальный компонент" и федеративное устройство в нашу страну», – продолжил Черныш.
По его словам, Россия является непосредственным организатором «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», с помощью которых пытается навязать Украине федеративное устройство. «В федерации каждый субъект имеет влияние на окончательное решение всей страны: на евроинтеграцию, на развитие. В Минских соглашениях нет ни единого слова о квази-государственных органах. А "Новороссия" задумывалась как федерация с "Харьковской республикой", "Донецкой", "Луганской", "Одесской". Осталась бы часть отдельных районов, которые держались бы как отдельные субъекты», – напомнил министр.
«Если у них нет своих органов, якобы легитимно избранных, как же можно говорить о том, чтобы их впихнуть назад? А со статусом, своими органами можно сказать: "Вот – будет такая страна, вы с ними разговаривайте, на каких условиях вы их примите". Это попытка легитимизовать и создать инородное тело. Она применяется сейчас на практике в Украине», – подчеркнул он.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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