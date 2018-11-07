Посол Австрии в зоне ООС встретилась с руководителем украинской стороны СЦКК (Фото). Новости

Руководитель украинской стороны СЦКК Дмитрий Усенко встретился с послом Австрии Гермине Поппеллер. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В пресс-центре отметили, что 6 ноября чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине в рамках визита в район проведения Операции объединенных сил посетила штаб украинской стороны СЦКК. В ходе беседы с руководителем украинской стороны СЦКК посол узнала о ситуации, которая сложилась вдоль линии разграничения. Усенко рассказал в том числе об успехах СЦКК в деле прекращения насилия и восстановления объектов гражданской инфраструктуры и о препятствиях, которые постоянно возникают из-за действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

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