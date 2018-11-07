На КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина, – отчет ОБСЕ. Новости

Мужчина 45 лет потерял сознание, ожидая в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 6 ноября.

Также сообщается, что медики госпитализировали мужчину в больницу в Станице Луганской.

«Миссия продолжила осуществлять мониторинг ситуации, в которой оказались гражданские лица, переходящие через контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской. Члены патруля СММ видели мужчину (45 лет), которого переносили сотрудники неотложной медицинской службы после того, как, по их словам, он потерял сознание во время ожидания на переход через КПВВ Вооруженных сил Украины. Медработники добавили, что его доставили в больницу в Станице Луганской и что, исходя из симптомов, у него произошел инсульт», – сказано в отчете.

«Пятеро людей на КПВВ по отдельности сообщили наблюдателям о том, что переход через блокпост вооруженных формирований занимает 1 час, а переход в подконтрольные правительству районы через КПВВ Вооруженных сил Украины – еще 3 часа», – также сообщили в СММ ОБСЕ.