В Мариуполе пьяный водитель на легковом авто на большой скорости врезался в дерево (Фото). Новости

В Мариуполе пьяный водитель на легковом авто на большой скорости врезался в дерево. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

«Нетрезвое вождение чуть не привело к трагедии: как сообщили очевидцы, водитель автомобиля КИА, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением и совершил наезд на дерево», – рассказали в полиции.

«От помощи медиков водитель отказался. Во время общения с 37-летним водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но пройти тесты на определение содержания алкоголя в крови последний отказался. В результате инспекторы составили на нарушителя сразу два административных протокола: по статье 124 и ч. 1 ст. 130 КоАП», – добавили правоохранители.

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