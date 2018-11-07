Ситуация в пунктах пропуска утром 7 ноября: Проезда ожидали 245 авто. Новости

Сегодня утром, 7 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 40,2 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8720 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8620 человек и 1610 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7980 человек и 1460 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3650 человек и 890 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11310 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 245 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 35/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Мария: «8:46. Родственник на машине сказал, что стоит в сторону Бахмута 101 в очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Станислав: «6:47. "Каргилл": основная на мосту +-50авто, льгота до моста, суперльгота прет. Движения пока нет»;

Станислав: «8:09. "Каргилл": основная растет. Льгота у начала моста. За час основная продвинулась на 10 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Владимир: «6:09. Еленовка в Волноваху: +-100, льготы +-30»;

Владимир: «6:39. Еленовка: основная +-120, льготы +-50, движения пока нет»;

Владимир: «7:26. Еленовка: основная стоит, ни одной протяжки»;

Владимир: «7:45. Еленовка: первая протяжка основной очереди на 5 машин, льгота +-50 двигается».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.