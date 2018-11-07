Что будет делать Россия с «ДНР» и ЛНР»: Черныш назвал три сценария. Новости

Россия прорабатывает несколько возможных вариантов дальнейших действий в отношении «ДНР» и «ЛНР». Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Вариант первый – держать их до тех пор, пока не изменится власть в Украине. Затем призывы к прямым переговорам, а потом – федеративное устройство с серьезной блокирующей юридической ролью таких так называемых "субъектов". Второй вариант: они существуют, но в рамках этого объединения – некоего "содружества" [Россия-Беларусь]. А третий – это механизм, который задействован на грузинских территориях сейчас – включение их в состав России», – говорит он.

По его мнению, третий вариант менее реальный, потому что он «будет стоить в России столько, что она просто не выдержит».

«Если Крым удалось [аннексировать] в 2014 году, когда была реакция не запоздавшая, но заторможенная от иностранных партнеров, и украинского правительства действенного тогда не существовало, то теперь это не пройдет. Например, электрические сети. Если ты их интегрировал в единую электросеть РФ, то это уже может быть свидетельством, что ты уже территории типа приплюсовал. Они до сих пор не интегрировали энергетические сети Луганской и Донецкой областей, контролируемых ними, в единые энергетические сети РФ», – отметил Черныш.

«Поэтому один из вариантов – дождаться смены власти, навязать федеративное или декларацию о федеративном устройстве, или даже, не меняя основ, которые могут вызвать возмущение общества, и де-факто сделать там некоторые изменения, которые бы дали возможность отказаться от европейской интеграции, отказаться от демократических принципов развития, сохранить автократичность», – резюмировал министр.

Он также подчеркнул, что в отличие от Грузии и Молдовы Украина ведет переговоры с участием международных партнеров напрямую с Россией о неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и не соглашается на диалог с «ДНР» и «ЛНР», из которых РФ путем проведения «выборов» в «республиках» пытается создать рычаг влияния на всю страну.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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