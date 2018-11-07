Французские эксперты дадут техническую оценку водоснабжению Мариуполя. Новости

Французские эксперты дадут техническую оценку водоснабжению Мариуполя (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Сообщается, что Мариуполь посетили французские эксперты, «чтобы обсудить проект возможного решения проблемы качественного водоснабжения». Программой визита предусмотрено посещение ряда ключевых объектов системы управления водными ресурсами.

«В связи с возможным предоставлением финансирования французского Министерства финансов, Мариуполь с рабочим визитом посетили французский эксперт Оливье Фостин, представители компаний STEREAU и BETEN International, а также Экономической службы Посольства Франции в Украине. Вчера они встретились с представителями городской власти, чтобы обсудить технические детали работы коммунального предприятия "Горводоканал", а также проект новой концепции водоснабжения Мариуполя. Проект призван решить проблемы использования альтернативного источника водоснабжения, минимизировать потери воды и улучшить ее качество», – рассказали в пресс-службе.

В ходе встречи Оливье Фостин отметил, что в случае если финансирование дорогостоящего инфраструктурного проекта будет согласовано, то необходимо предусмотреть решение ряда проблем. В их числе – не допустить потери воды по техническим или коммерческим причинам.

«Французский эксперт отметил, что по результатам этой поездки он не будет возражать, чтобы в общую стоимость проекта был включен раздел технического сопровождения "Горводоканала" с целью уменьшения потерь воды и повышения общей эффективности деятельности предприятия», – отметили в пресс-службе.

Первый заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут рассказал, что для города очень важно получить оценку и заключение экспертов. Это поможет определить масштабы проекта, проблемы водоснабжения и вектор дальнейшей работы.

«Вопрос снижения потери воды стоит постоянно. Ваша дополнительная экспертиза и техническая помощь однозначно нужна и поможет решить эту проблему», – отметил заместитель городского головы Сергей Орлов.

Французские эксперты отметили, что дальнейший успех проекта также зависит от эффективной работы всех сторон. Важно, чтобы в заявке на финансирование были учтены и прописаны все аспекты.