Представители «ДНР» и «ЛНР» могут попасть в парламент Украины, – Черныш. Новости

Представители «ДНР» и «ЛНР» могут попасть в Верховную Раду Украины и для этого необязательно вносить изменения в Конституцию. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Приведу позитивный пример. У нас есть Меджлис крымско-татарского народа. Меджлис представлен в Верховной Раде, но ни единого упоминания в Конституции [Украины] об этом нет. Просто фракция берет себе представителя и Меджлис оказывается представленным в Верховной Раде», – сказал он.

По его словам, таким же образом представители «ДНР» и «ЛНР» могут оказаться в Верховной Раде Украины, если их возьмут во фракцию «пророссийские политики, которые по задумке РФ должны прийти к власти».

«Захарченко исчез из жизни, Плотницкий исчез в России, а на их смену приходят люди, которые по задумке РФ не должны быть такими негативными персонажами, должны быть нейтральными. "МММ" – это же не так уж и плохо. И они должны говорить с иностранцами – это тоже вопрос легитимизации: "А что вы на него имеете? Он же не стрелял в украинских военных"», – разъяснил глава МинВОТ планы Кремля в отношении «ДНР» и «ЛНР».

«Все заявления от французов, американцев, немцев о том, что "выборы в ДНР и ЛНР нелегитимные и они не собираются их признавать, это и есть реальная поддержка Украины. Потому что вдруг появится какой-то украинский политик и скажет: "Вы знаете, я и к Путину вхож, я и с сепаратистами, к представителям оккупационных администраций вхож, я и с иностранцами общаюсь, а давайте я буду мостиком таким, давайте мы всех помирим". И это будет шаг за шагом, мягкой силой, медленным движением, изменением ситуации в стране, общего фона. Но для этого нужно ликвидировать "Минск", потому что в "Минске" четко прописано, как интегрировать [ОРДЛО*]», – добавил Черныш.

Он также подчеркнул, что в отличие от Грузии и Молдовы Украина ведет переговоры с участием международных партнеров напрямую с Россией о неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и не соглашается на диалог с «ДНР» и «ЛНР», из которых РФ путем проведения «выборов» в «республиках» пытается создать рычаг влияния на всю страну.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: