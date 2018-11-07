«Республика народная, значит и бомжи должны быть»: В Луганске жалуются на бездействие «полиции». Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске «полиция» не реагирует на то, что в самом центре города на остановке две недели живет мужчина без определенного места жительства. В том числе не трогают его и во время комендантского часа. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«На остановке "17 школа" живет бомж. Уже недели две. Живет в буквальном смысле: спит, ест, оправляет естественные надобности. В результате подойти к остановке ближе, чем на 3 метра, не представляется возможным. Бомж кашляет. Вероятно, у него туберкулез и насекомые», – рассказывает автор поста.

Он подчеркивает, что рядом находится школа, и дети ездят домой после уроков, ожидая транспорта на остановке. «Буквально напротив находится воинская часть – комендатура-х**ндатура. Патрули – милицейские, БПС, Беркут, комендатура. Всем по**й. Бомж живет на остановке в центре "столицы". Ему тоже по**й, в том числе и комендантский час. Он для всех наших многочисленных защитников – вроде явления природы. Смысл бороться с явлением природы? Его можно переждать… Но вообще, да. Москва не сразу строилась. Постепенно», – возмущен луганчанин. Он поясняет, что на улицах Луганска – масса алкоголиков и попрошаек, на которых «полиция» даже в центре не обращает внимания.

Жители Луганска подтверждают, что проблема стоит очень остро:

Илья: «Так сказать, народная республика»;

Дмитрий: «Это все происки американцев! Специально заслали нам такого человека, чтоб он всех заражал»;

Демьян: «Бомжи и попрошайки – часть народа. Республика народная, значит и они должны быть. Все логично»;

Кирилл: «Нищих людей много, но оно и понятно, кто без работы остался, кто без дома, а вот алкашики реально кумарят, пьют везде, в парках, на лавках. В той же РФ да и при Украине за это крепили, щас по**й»;

Евгений: «А вообще, должны существовать службы социальные, отмыли бы этого бомжа, да поселили в какой-нибудь приют»;

Антон: «А в УК ЛНР есть какие-то статьи за бродяжничество и попрошайничество? Бомж на остановке – это законно?»;

Василий: «Пфф, а че, ток за центром надо следить? За "Лелекой", что на автовокзале, на остановке троллейбуса тоже живет такой вообще-то»;

«Пофигист»: «Луганская народная полиция-милиция, как паразиты, к нормальным людям и предпринимателям цепляются (правда, сейчас поменьше, наверно, перед выборами им дали такое указание), чтоб поживиться можно было, а бомжи их не интересуют – это не их формат, у них денег нету, только вши, чесотка, блохи»;

Саня: «Зачем к бомжикам прицепились? Бомжик копеечку выпросит – в наливайку отнесет. А хозяин наливайки крыше своей эту копеечку и отдаст»;

Дина: «Всех бомжей и попрошаек надо выселить от столицы за 101-й километр, я считаю».

При этом некоторые жители Луганска считают, что подобная ситуация – норма в любом городе. «Количество бомжей, алкашей, голубей на тысячу луганчан такое же, как и в любом другом городе, включая Киев с его вокзалами и другими злачными местами», – пишет Евгений.