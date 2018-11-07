Бои за Дебальцево: Правозащитники напомнили о заключенных из колонии в Чернухино. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области больше всего с начала боевых действий на Донбассе пострадала Чернухинская исправительная колония №23, расположенная в одноименном поселке. Об этом рассказала эксперт ОО «Донбасс SOS» Наталья Мельник.

«Колония попала под массивные обстрелы в январе 2015 года во время наступления незаконных вооруженных формирований на Дебальцево. Территория колонии фактически разрушена, осужденные были брошены на произвол судьбы. Спая свои жизни, они покинули ее. Точное количество жертв и дальнейшая судьба тех, кто покинул колонию, в настоящее время неизвестны», – говорит она.

По ее словам, определенное количество заключенных, отбывавших наказание в Чернухинской исправительной колонии №23, сейчас находятся в других учреждениях в «ЛНР». «Некоторые люди считаются пропавшими без вести. Мы знаем о двух таких случаях, когда родные не знают, что произошло с их родственниками в этой колонии», – сообщила Мельник.

Правозащитница напомнила, что 14 ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об эвакуации заключенных из зоны боевых действий на Донбассе. «Чернухино до февраля 2015 года было под контролем [украинских властей]. Активные боевые действия тут начались в январе, и осужденных из этой колонии украинская власть должна была и имела возможность эвакуировать. Часть из них была перевезена, точное количество неизвестно, но около 370 [человек отбывали там наказание]», – отметила она.

«Некоторые люди говорили, что там погибли около 50 человек, но это недостоверная информация о тех, которые пытались выбраться и попали на минные поля. Мы знаем, что 12 человек смогли прийти на подконтрольную Украине территорию в январе 2015 года», – добавила эксперт «Донбасс SOS».

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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