Ударила ножом в ответ на агрессию мужа: На Донетчине женщине грозит 8 лет тюрьмы. Новости

На Донетчине в суд направлено обвинительное заключение в отношении женщины, которая едва не убила своего мужа. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Димитровским отделом Красноармейской местной прокуратуры согласован и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 29-летней жительницы Мирнограда, которая кухонным ножом причинила тяжкое телесное повреждение своему мужу.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 10 октября во время семейного застолья, участниками которого были муж с женой и тестем, между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина ударил жену ногой в область бедра. Это очень разозлило последнюю, она зашла за спину обидчику и ответила ему ударом кухонного ножа в спину, причинив колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает», – рассказали в прокуратуре.

Действия женщины квалифицированы органами предварительного расследования по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.