Символичная дата: В Париже встретятся все лидеры «Нормандской четверки». Новости

В столице Франции в это воскресенье, 11 ноября, состоится празднование 100-й годовщины окончания Первой мировой войны, в котором примут участие все лидеры стран-участниц «Нормандского формата», включая президента РФ Владимира Путина, а также президент США Дональд Трамп. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин.
«Сама по себе символичная дата – окончание Первой мировой войны. Я не исключаю, что мы можем увидеть попытку организации встречи "Нормандской четверки", хотя бы в каком-то формате в рамках парижского мероприятия», – сказал он.
«Это будет очень символично выглядеть, если там будет представлен какой-то план о миротворцах [на Донбассе]. Празднование 100-летия окончания Первой мировой войны и окончание или попытка окончания нашего конфликта, потому что ситуация уже действительно выходит за рамки», – отметил Якубин.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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