Предпринимателей Луганщины зовут на тренинг по расширению собственного бизнеса. Новости

Международная организация по миграции (МОМ) продолжает набор заинтересованных предпринимателей для участия в тренингах по расширению собственного бизнеса. Обучение пройдет в рамках проекта «Укрепление самообеспечения перемещенных лиц и громад, пострадавших от конфликта в Украине», финансируемого Федеративной Республикой Германия. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Приглашаются лица из числа внутренне перемещенных лиц и членов местных громад в возрасте от 18 до 60 лет», – отмечается в сообщении.

Бизнес участников тренинга должен соответствовать следующим критериям:

непрерывная операционная деятельность и официальная регистрация бизнеса в течение последнего года;

заявитель должен быть зарегистрирован как СПД или владеть официально зарегистрированной компанией (ООО или иного типа);

физическое расположение в арендованном / собственном помещении в течение по крайней мере одного года, что должно быть подтверждено соответствующим договором аренды или актом на право собственности на помещение;

заявитель должен заниматься производством, сельским хозяйством или оказывать услуги (предприятия в сфере розничной и оптовой торговли не допускаются);

количество официально трудоустроенных наемных работников – не менее четырех; трудовые соглашения должны быть заключены не менее чем за шесть месяцев до подачи заявки на участие в программе;

годовой валовой доход (объем продаж) не менее чем 1 млн грн, что должно быть подтверждено в налоговой декларации за 2017 год или другим документальным образом.

Размер грантовой помощи в виде профильного оборудования в случае успешной защиты бизнес-планов – до 5 тыс. евро.

В рамках программы допускается участие лиц, ставших бенефициарами проектов МОМ не менее чем за 24 месяца до подачи заявки на участие в этой программе.

«Прием заявок продлится до завершения формирования тренинговых групп. Предполагается, что тренинги будут проходить по региональному принципу (по одному тренингу в Западном, Центральном, Южном и Восточном регионах Украины)», – добавили в пресс-службе.

За дополнительной информацией и для подачи заявки необходимо обратиться к региональному партнеру МОМ в Луганской области: Агентство регионального развития Восточного Донбасса, Силкин Константин, м/т 095 36 01 681, e-mail: arr-eastdonbass@i.ua.

В случае возникновения вопроса можно обратиться на горячую линию МОМ по телефону: 0-800-215-025.