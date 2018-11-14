Деньги МВФ и обслуживание долгов: Гройсман о госбюджете на 2019 год. Новости

Проект закона о государственном бюджете необходимо принять во втором чтении до 1 декабря, чтобы получить доступ к деньгам Международного валютного фонда и ресурсам Мирового банка. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил глава правительства Владимир Гройсман.

«Имеем проблемы ошибок прошлого, которые стоят нам сегодня более 50 млрд долл., и каждый год мы должны платить по процентам только 5 млрд долл. В следующем году более 417 млрд грн мы должны вернуть, только в мае у нас транш возврата долга – 2,7 млрд долл. за один месяц», – сказал он.

«Очень важная вещь – это принятие проекта бюджета на 2019 год. Очень важно, чтобы он был принят до 1 декабря, сбалансированный, что даст нам возможность обеспечить стабильность. Мы не уменьшали ни одной программы на следующий год. Если 1 декабря он будет принят парламентом, мы получим доступ к ресурсам Мирового банка, Европейского Союза, но в первую очередь мы получим доступ к деньгам Международного валютного фонда», – продолжил Гройсман.

По его словам, в этом случае будет обеспечена стабильность экономики и обслуживание кредитов. «Что мы сохраняем: почти 210 млрд финансирования безопасности и обороны Украины, это немного больше, чем предусмотрено законом, более 5% на весь комплекс. Эти расходы распределяет Совет нацбезопасности и обороны с определенными приоритетами», – сообщил премьер-министр Украины.

«Мы полностью сохраняем финансирование и сохраняем программы в медицине, образовании. В этом бюджете, который будет принят до 1 декабря, мы повысим заработную плату научно-педагогическим работникам, то, чего мы не сделали в предыдущем году», – добавил Гройсман.

Он отметил, что в 2019 году в Украине продолжат финансирование на развитие инфраструктуры и строительство дорог, на что выделят 55 млрд грн.

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