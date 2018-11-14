Госбюджет на 2019 год могут принять на следующей неделе. Новости

Верховная Рада Украины сможет рассмотреть и принять проект закона о государственном бюджете на 2019 год на следующей неделе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил глава правительства Владимир Гройсман.
«С 1 января мы должны принять решение о повышении пенсий и их перерасчете для военных пенсионеров. Нам для этого нужен бюджет. Мы будем делать масштабный перерасчет пенсий 12 млн пенсионерам с 1 марта – тоже нужен государственный бюджет. На программы субсидий нужен утвержденный государственный бюджет, плюс монетизацию субсидий начинаем с 1 января», – сказал он.
«Таких вопросов – масса, поэтому сегодня мы рассмотрим и примем с доработками бюджет во втором чтении, и буду просить всех депутатов на следующей неделе его рассмотреть и принять, но принять сбалансированно, без раздутых расходов, чтобы не загнать страну в кризис», – добавил Гройсман.
Он подчеркнул, что проект закона о государственном бюджете необходимо принять до 1 декабря, чтобы получить доступ к деньгам Международного валютного фонда и ресурсам Мирового банка. Премьер-министр Украины добавил, что документ доработают на протяжении трех дней и направят на рассмотрение в парламент.
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