К Мариуполю хотят присоединить поселок. Новости

Большинство депутатов Виноградненского сельского совета проголосовали за то, чтобы стать частью Мариуполя. Об этом сообщила и.о. председателя сельского совета Тамара Круликовская.

По ее словам, против присоединения к Мариуполю высказался только один депутат, следовательно объедение состоится. Правда, после того, как решение о присоединении было принято на уровне сельского совета, нужно, чтобы за него проголосовали депутаты мариупольского городского совета.

Согласование всех документов будет происходить в течение одного года.

Напомним, объединение ждет поселок согласно Закону Украины «О добровольном объединении территориальных громад». Присоединяться к Мариуполю Виноградное намерено в качестве сельской территории. Это поможет поселку самоидентифицироваться, так как на данный момент уже три года поселок юридически относится к Волновахскому району. В связи с этим у жителей возникает ряд трудностей с получением документов.

В то же время, после объединения решать вопросы посельчан уже будет мариупольская громада. В поселке останется только староста.