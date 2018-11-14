К Мариуполю хотят присоединить поселок. Новости

К Мариуполю хотят присоединить поселок

14.11.18 20:24dnews.dn.uaНовости

Фото: из открытых источников

Большинство депутатов Виноградненского сельского совета проголосовали за то, чтобы стать частью Мариуполя.  Об этом сообщила и.о. председателя сельского совета Тамара Круликовская.

По ее словам, против  присоединения к Мариуполю высказался только один депутат, следовательно объедение состоится. Правда, после того, как решение о присоединении было принято на уровне сельского совета, нужно, чтобы  за него проголосовали депутаты мариупольского городского совета.

Согласование всех документов  будет происходить в течение одного года.

Напомним, объединение ждет  поселок согласно Закону Украины «О добровольном объединении территориальных громад». Присоединяться к  Мариуполю Виноградное намерено в качестве сельской территории. Это поможет поселку самоидентифицироваться, так как на данный момент  уже три года поселок  юридически относится к Волновахскому району. В связи с этим у жителей возникает ряд трудностей с получением документов.

В  то же время, после объединения решать вопросы  посельчан уже будет мариупольская громада. В поселке останется только староста.

Источник: Сайт города Мариуполя

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