Сводка из зоны ООС за 13 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 2 раза применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник обстреливал украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм НВФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность НВФ проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

За текущие сутки противник произвел один обстрел в районе Красногоровки.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 17 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 72 единицы. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка, село Спартак на севере Донецка; Ясиноватая; горловские поселки Зайцево и шахты им. Гагарина; села Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район села Желобок. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ».