Всем отдадим должное: Глава СБУ об уголовной ответственности за «выборы» в «Л-ДНР». Новости

Начинать привлечение к уголовной ответственности за «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» нужно не с людей, которые приходили на них и голосовали, а с тех, кто это организовывал. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Мы будем начинать с кураторов из Москвы, потом с тех, кто организовывал эти "выборы" непосредственно на Донбассе. Насколько могли, мы эти вещи документировали и продолжаем документировать», – сказал он.

«Всем материалам будет дана правовая оценка и в процессе ведения уголовных дел всем отдадим должное», – добавил Грицак.

По его словам, в настоящее время открыты два уголовных производства по фактам вмешательства во внутренние дела Украины путем проведения «выборов» в «Л-ДНР». «Посягательство на территориальную целостность Украины. Два уголовных производства по фактам проведения "выборов" в "ЛНР" и "ДНР"», – сообщил глава СБУ.

«Я рассказывал, как защищаться людям. Первое – сообщать об этом правду. Там сработало в плюс насилие и запугивание, что люди шли на "выборы", а также картошка, капуста, разные овощи, которыми заманивали на участки. В минус сработало то, что люди не хотели идти, и много людей на время проведения "выборов" просто покинули ОРДЛО*, выехали за пределы. Явка была явно завышена, это не реальная явка», – заявил Грицак, отвечая на вопрос об ответственности участников «выборов».

Он также проинформировал, что в Кремле переписали ранее планируемые цифры «результатов» проведенных «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», и СБУ их уже проанализировала.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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