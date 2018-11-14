На Луганщине заработали новые удаленные рабочие места Пенсионного фонда. Новости

В Луганской области заработали два новых удаленных рабочих места специалистов Пенсионного фонда. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В частности, удаленное рабочее место специалиста Пенсионного фонда открыто в Широковском сельском совете Станично-Луганского района.

«Поэтому, отныне 2 030 жителей этого населенного пункта, из которых 717 являются пенсионерами, смогут получить консультации, разъяснения и другие пенсионные услуги непосредственно по месту жительства. Удаленное рабочее место будет работать каждую третью среду месяца с 13:00 до 15:00», – сообщили в пресс-службе.

Также на днях в Центре предоставления административных услуг Троицкой объединенной территориальной громады начал работу агентский пункт Белокуракинского объединенного управления Пенсионного фонда Украины. Специалисты управления будут предоставлять для местных жителей пенсионные услуги по пятницам с 09:00 до 12:00.

Всего на сегодня в Луганской области работают 40 пунктов обслуживания граждан, в которых с начала года предоставлено более 13 тыс. пенсионных услуг.