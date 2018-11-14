Россия не признает «выборы» в «Л-ДНР», – Стрелков (Гиркин). Новости

Кремль назначил «главой ДНР» Дениса Пушилина, потому что он выполнит любое распоряжение российских кураторов, но Россия не намерена официально признавать «выборы» в «Л-ДНР». Об этом во вторник, 13 ноября, в ходе своей пресс-конференции, видео которой появилось в сети, заявил «экс-командир ополчения ДНР», «экс-министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин).

«Эти выборы не будут признаны даже, скорей всего, Москвой, с высочайшей вероятностью, поскольку Минские договоренности на данный момент, словами наших чиновников, того же Пескова, остаются безальтернативными и не предусматривают существование ДНР вне пределов Украины», – сказал он.

По его словам, политика в «ДНР» определяется не Пушилиным. «Он является декорацией, поставленной у власти, только потому, что выполнит любое указание. Если завтра в Кремле решат, что ДНР должна присоединиться к Российской Федерации или решат признать независимость ДНР, то он проштампует все необходимые документы, поставит все необходимые подписи», – отмечает Стрелков.

«И наоборот: если по каким-либо причинам будет принято решение отдать ДНР в состав Украины, Пушилин не будет никак этому препятствовать и тоже подпишет все необходимые бумаги. В этом и заключается его техническая роль. Политику, ни внутреннюю, ни внешнюю, он определять не будет», – подчеркнул «экс-министр обороны ДНР».

Стрелков также считает, что проведенные «выборы» в «ДНР» и «победивший» в них кандидат – это издевательство над населением, которое противоречит здравому смыслу.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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