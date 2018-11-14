На Луганщине горняки 28-й день протестуют под землей. Новости

В Луганской области продолжается акция протеста горняков шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь»: шахтеры 28-е сутки находятся под землей. Об этом сегодня, 14 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«28-й день под землей! 28-е сутки горняки шахты им. Капустина находятся под землей в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте», – написал Волынец.

«Прошла неделя после принятого Кабинетом министров Украины решения о выделении 500 млн грн на покрытие убытков государственных шахт, но никто еще денег не видел», – добавил он.

Также председатель НПГУ сообщил, что сегодня, 14 ноября, будут представлять нового генерального директора ПАО «Лисичанскуголь».

Напомним, 12 ноября стало известно, что генеральный директор ПАО «Лисичанскуголь» Валентин Киселев написал заявление об отставке.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Луганской области со второй смены начали протест горняки шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь». Они отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате. Одного из участников подземной забастовки горняков шахты им. Капустина госпитализировали. К ним дважды спускался представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. На утро 28 октября под землей находилось 16 горняков. В шестом западном полевом откаточном штреке, где бастуют горняки, произошел обвал породы. По состоянию на 29 октября под землей оставалось 14 горняков. 29 октября 25-летнего горняка, который протестовал под землей, подняли на поверхность с подозрением на пневмонию.

Также сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести совещание о задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.

Кроме того, прокуратурой Луганской области устанавливаются потерпевшие из числа действующих и бывших сотрудников ПАО «Лисичанскуголь», перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы.

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