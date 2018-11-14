В Дружковке все школы и детские сады будут отчитываться о поступлениях и тратах. Новости

В школах и садиках Дружковки (Донецкая обл.) опробуют систему отчетов о потраченных деньгах. Город переходит на единую систему контроля расходов в учебных заведениях. С помощью программы «Open School» можно будет избежать коррупционных схем и следить за тем, куда уходят деньги. Об этом рассказала координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян, передает «Радио Свобода».

Система прозрачности образовательных бюджетов «Open Schoo»l уже внедрена в Херсоне, теперь ее запускают и на Донбассе. Первым городом, где все школы и детские сады будут отчитываться о поступлениях и тратах, станет Дружковка. «Open School» поможет контролировать поступления на нужды школ и садов, и со временем уведет от практики сборов наличных средств, рассказывает Светлана Агаджанян.

«Школы должны отчитываться не только о благотворительных взносах, но и о тех финансах, которые идут из городского бюджета. Есть определенные рамки, что с момента покупки услуги должно пройти 10 дней, и в течение этого времени учебное заведение должно отчитаться», – рассказывает общественница. Кроме того, по законодательству учебные заведения должны отчитываться в определенном формате, и программа «Open School» это предусматривает. С ее помощью родители смогут контролировать не только расходы с благотворительных взносов, но и поступления из городского бюджета.

«Мы подписали меморандум о централизованном подключении школ и детских садиков Дружковки к системе. 7 школ уже должны появиться в общем доступе. Только у 7-ми школ пока есть самостоятельная бухгалтерия, и они оперативнее», – рассказывает Агаджанян, но уверяет, что вскоре все школы будут подключены к системе.

«Эта площадка позволяет находить дополнительные ресурсы и работать по принципу краудфандинга. Но главное, что это максимально прозрачно и удобно для того, чтобы поддерживать учебные заведения», – говорит общественница.

Инициаторы проекта уверены, что с помощью «Open School» можно будет ликвидировать коррупционные схемы в школах и детских садах. Ведь теперь поступления в благотворительные фонды должны будут зачисляться через расчетный счет учебного заведения. А в случае, если сбор проходил наличными, то его все равно необходимо будет провести через банк и внести сведения в систему. Это же касается и покупок: все чеки должны быть учтены. Система сможет приучить родителей и учителей уйти от сбора наличных средств и понять, куда именно уходят средства учебного заведения.

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