Правозащитники рассказали, с чем сталкиваются заключенные в «Л-ДНР». Новости

Пытки, невозможность освобождения, голод и отсутствие медицинского обеспечения. С такими реалиями сталкиваются заключенные, отбывающие наказание на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Таких людей более 16 тыс. – эти цифры обнародовали правозащитники, которые исследовали положение заключенных на временно неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Под контролем незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» оказалось 28 пенитенциарных учреждений на Донбассе. Но, кроме осужденных за преступления, там остались и люди, дела которых так и не дошли до суда. А также те, кого в Донецк этапировали только для проведения экспертизы. Начался военный конфликт, и люди не вернулись в колонии, где отбывали наказание, оставшись отрезанными.

Самая сложная ситуация была в 2014 году: в первый год конфликта заключенные на неподконтрольной Донетчине и Луганщине оставались без надлежащих условий, питания, медикаментов и правовой помощи. В этот период было зафиксировано более 10 смертельных случаев, когда осужденные умирали от голода, рассказывает Наталья Мельник из организации «Донбасс-СОС». «На сегодняшний день из неподконтрольных территорий на подконтрольные перевели 186 человек, это лишь 1% от общего количества заключенных. Перевести удалось только одну Червонопартизанскую женскую колонию. Осужденные из колонии №68 были переведены в одну из колоний Харькова еще летом 2014 года», – рассказала Мельник.

Она также напомнила, что начиная с декабря 2014 года, было прекращено финансирование пенитенциарных учреждений из государственного бюджета. «Заключенные долгое время недоедали. Такая ситуация сложилась в Западной колонии №97 города Горловка. Там у части осужденных за недоедания опухали животы и ноги, также были случаи смертей от голода», – сообщила Мельник.

Кроме того, по ее словам, заключенные не только не получали питание, но и лечение.

Помимо этого, отдельные колонии оказались в эпицентре боев, в результате чего среди осужденных и сотрудников учреждений были раненные и убитые. Известно, по меньшей мере, об 11 погибших и 23 раненых осужденных в Донецкой области, говорит Наталья Мельник.

Есть в колониях «Л-ДНР» не только осужденные люди, но и те, кто был на этапе следствия. И если на контролируемой территории проблемы с соблюдением прав осужденных можно решить, то на неподконтрольных территориях это невозможно, отмечает правозащитник Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

«Эти люди стали жертвами многих нарушений. Многие из них находятся в условиях несвободы без решения суда. На момент начала конфликта следствие завершилось, а суда еще не было. И эти люди до сих пор находятся под стражей без приговора. У некоторых вообще ситуация хуже. Их привезли в Донецк для проведения экспертизы, и эти люди отбывали наказание в других колониях. Но в результате боевых действий они так и остались в Донецке, без какого-либо решения и документов. У них даже нет перспективы освобождения», – говорит Захаров.

Трудности возникают и у тех людей, которые освобождаются из-под стражи. Когда человека отпускают на свободу, то не отдают украинский паспорт, рассказывает правозащитник, а выдают только справку об освобождении. Эти справки недействительны на территории Украины и не имеют юридической силы.

Сейчас зарегистрировано более тысячи заявлений на перевод из тюрем неподконтрольного Донбасса в тюрьмы подконтрольной Киеву территории, но НВФ «Л-ДНР» заключенных не отдают. Правозащитникам известны факты, когда тех людей, которые хотели бы отбывать наказание на территории Украины, в колониях унижают и подвергают пыткам, отмечает Захаров, потому что считают их «предателями».

Напомним, по данным «Восточной правозащитной группы», в 2017 году на неподконтрольном Донбассе в СИЗО №17 (г. Луганск) от побоев умерли три человека.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

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