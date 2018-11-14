В Славянске мужчина попал под поезд. Новости

На железнодорожном пути в Славянске (Донецкая обл.) погиб мужчина. Пожилой житель города, находившийся на остановочном пункте, при приближении поезда оказался под его колесами. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Днем в Славянскую полицию поступило сообщение от дежурного по станции им. Кожушка – на остановочном пункте ( "Масложир") подвижной состав совершил наезд на человека. На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что погибшим является житель города 1941 года. По информации свидетелей, он стоял лицом к пути и при приближении электропоезда оказался под его колесами. От полученных травм мужчина погиб. Одна из версий трагедии – самоубийство», – рассказали в полиции.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».