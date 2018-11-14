В Краматорске в ДТП пострадал 18-летний парень. Новости

Полиция Краматорска (Донецкая обл.) ищет свидетелей ДТП, в котором пострадал 18-летний парень. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

Сообщается, что ночью, 13 ноября, водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд на пешехода.

«13 ноября примерно в 22:13 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. В. Стуса. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции. Правоохранителями было установлено, что 30-летний водитель двигаясь на автомобиле "Nissan" по улице В. Стуса на пересечении с улицей Катеринича, совершил наезд на парня, 2000 года рождения, который переходил проезжую часть. Последний получил телесные повреждения», – сообщили в полиции.

Сейчас полиция проверяет обстоятельства происшествия. Степень тяжести телесных повреждений будет установлена после проведения экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

«Правоохранители обращаются ко всем гражданам кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить в полицию об обстоятельствах аварии. Обращаться к следователю Краматорского отдела полиции по телефону 050-687-63-91», – добавили в пресс-службе.