На Донетчине налоговики изъяли топливо на нелегальной АЗС (Фото). Новости

Очередную незаконную АЗС обнаружила налоговая милиция ГУ ГФС в Донецкой области в ходе проведения мероприятий в рамках операции «Акциз-2018». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

Как сообщается, сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области совместно со спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины из состава Объединенных сил установлен факт функционирования АЗС без соответствующих разрешительных документов в Константиновке.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъята 21 тонна горюче-смазочных материалов на сумму ориентировочно 723 тыс. грн и составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административном правонарушении (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

Материалы направлены в территориальный суд для привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, в Донецкой области налоговая милиция пресекла деятельность трех автомобильных заправочных пунктов, работавших без разрешительных документов.

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