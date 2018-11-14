На Донетчине налоговики изъяли топливо на нелегальной АЗС (Фото). Новости

Очередную незаконную АЗС обнаружила налоговая милиция ГУ ГФС в Донецкой области в ходе проведения мероприятий в рамках операции «Акциз-2018». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.
Как сообщается, сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области совместно со спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины из состава Объединенных сил установлен факт функционирования АЗС без соответствующих разрешительных документов в Константиновке.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъята 21 тонна горюче-смазочных материалов на сумму ориентировочно 723 тыс. грн и составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административном правонарушении (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).
Материалы направлены в территориальный суд для привлечения виновных лиц к ответственности.
Напомним, в Донецкой области налоговая милиция пресекла деятельность трех автомобильных заправочных пунктов, работавших без разрешительных документов.
Читайте также:
- Луганщина: На незаконной автозаправке изъяли оборудование и ГСМ на 600 тыс. гривен
- На Донетчине налоговики прикрыли три незаконных автозаправки
- Подорожание топлива в Украине: Гройсман поручил проверить АЗС
- На Донбассе за два дня налоговики изъяли ГСМ и оборудование на 6 миллионов (Фото)
- В зоне АТО изъяли незаконный бензин и газ на 1,5 млн грн (Фото)
- Очередную нелегальную АЗС прикрыли в районе проведения операции Объединенных сил
- В Донецкой области две АЗС нелегально продавали бензин и дизтопливо
Комментарии