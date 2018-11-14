Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому. Новости

13 ноября в поселке Покровское (Мангушский р-н, Донецкая обл.) 65-летняя женщина получила серьезное переохлаждение. Об этом сообщили медики.

Пенсионерку нашли местные жители, они и вызвали «скорую». В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в реанимацию горбольницы №9. Женщина находилась в коме.

Также 13 ноября утром на остановке на ул. Куинджи в Мариуполе обнаружили 70-летнюю женщину. В состоянии общего переохлаждения ее доставили в областную больницу интенсивного лечения.

Напомним, 12 ноября в Мариуполе замерзла 40-летняя женщина.

Источник: Сайт города Мариуполя

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