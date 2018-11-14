Служба автодорог на Донетчине опубликовала телефоны для водителей на случай ЧП. Новости

Служба автомобильных дорог в Донецкой области обнародовала телефоны, по которым можно связаться со специалистами в случае осложнения погодных условий и попадания водителя в чрезвычайную ситуацию. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Контактные телефоны и адреса электронной почты:

ГП «Донецкий облавтодор» (подрядчик по эксплуатационному содержанию автодорог общего пользования государственного значения): (0623) 52-22-55, (095) 152-53-04, disp@avtodor.dn.ua (диспетчер);

Служба автомобильных дорог в Донецкой области (заказчик работ и балансодержатель автодорог общего пользования государственного значения – международных, национальных и территориальных дорог): (06264) 2-18-88, (050) 450-79-98, disp.sad.dn.ukravtodor@gmail.com.

Читайте также: