На Донетчине избрали меру пресечения подозреваемому в резонансном ДТП. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении смертельного ДТП. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Приморский суд г. Мариуполя избрал 46-летнему жителю Волновахи, который совершил сразу два ДТП, где один человек пострадал и 56-летняя женщина погибла на месте, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – сообщили в пресс-службе.

В полиции напомнили, что 30 октября текущего года водитель автомобиля «Range Rover» в течение 10 минут травмировал двух местных жителей, женщина погибла на месте.

«Правонарушитель скрылся с места происшествия, оставив машину, но через полчаса его нашли правоохранители. 46-летнего мужчину сразу задержали, а работники следственного управления областного главка открыли уголовное производство с предварительной квалификацией – ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). В тот же вечер правонарушитель был направлен в медицинское учреждение г. Мариуполь, где он проходил освидетельствование на состояние опьянения», – рассказали в полиции.

Суд избрал подозреваемому в смертельном ДТП меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По словам начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Евгения Кабанова досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы.