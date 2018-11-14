Боевые действия в зоне ООС требуют огромную сумму денег, – Полторак. Новости

В государственном бюджете на 2019 год недостаточно средств для финансирования сектора обороны Украины, из-за чего в стране могут возникнуть серьезные проблемы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил министр обороны Степан Полторак.

«Финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, не на безопасность, а на оборону – недостаточный. У нас сегодня есть очень много вызовов. Продолжительность боевых действий в зоне ООС требует огромную сумму денег», – сказал он.

«У нас сегодня 40 тыс. человек в таких условиях находятся в окопах, теряют здоровье и жизни. Я думаю, что не должно быть большего приоритета, чем закупка нового вооружения и техники, а финансовый ресурс, который предусмотрен на эту закупку, не дает нам возможности сегодня в полном объеме закупить ту технику, которая нужна на фронте», – продолжил Полторак.

По его словам, также есть серьезные сложности в вопросе инфраструктуры. «Мы создали 25 бригад, но есть над чем работать. Финансовый ресурс, чтобы привлечь военных, тот, который предусмотрен в проекте бюджета, не позволяет выполнить задачу. Очень много проблем есть по обеспечению, по созданию запасов на складах в местах открытой агрессии, которую Путин точно не отменял», – заявил министр обороны Украины.

Он напомнил, что существует большая проблема с финансированием обеспечения безопасности складов для хранения боеприпасов, поэтому считает, что расходы в государственном бюджете нужно пересмотреть.

«Я очень просил бы и правительство, и парламент, чтобы мы вернулись к закону о национальной безопасности и рассмотрели возможность увеличения финансового ресурса. При таком финансировании мы можем реформировать, делать все, что угодно, но будут большие проблемы в обеспечении военнослужащих, армии и обороноспособности страны», – резюмировал Полторак.

Его выступление прокомментировал глава правительства Владимир Гройсман. «Закон предусматривает 5% от ВВП на оборону. Мы выделили 5,3%, это немного больше, чем нужно. Потом это распределение осуществляется Кабинетом министров Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны», – сказал он.

В этой связи премьер-министр поручил направить данное предложение министра обороны на рассмотрение СНБО. «Рассмотреть и внести свои предложения, потому что без них мы ничего не сделаем», – отметил Гройсман.

Как сообщалось ранее, в Украине из-за низких зарплат комплектация боевых частей ВСУ сейчас неполная, увеличить зарплаты военнослужащим обещают в 2019 году.

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